Россияне потребовали прекратить поборы и произвол ГИБДД

Авторы обращения объясняют — средства фиксации регистрируют нарушения, потом автоматически возбуждается административное производство и молниеносно назначается штраф.
При этом «нарушителю» зачастую даже неизвестно о штрафе. В отношении него составляется акт, его счета блокируются, а средства списываются автоматически.
Иногда о просроченных штрафах становится известно только в момент проверки при проведении рейдов соответствующих служб, и россиянину может грозить до 15 суток ареста, пишет «Росбалт». При этом вариантов оспорить не много, и они все связаны со значительными потерями времени и денег, отмечают авторы петиции.
Они требуют остановить незаконные штрафы/поборы, произвол некоторых ведомств, «у которых на поток поставлен механизм отъема денег у рядовых граждан», восстановить презумпцию невиновности и позволить россиянам обжаловать решения ведомств.
Также следует организовать круглосуточные колл-центры в службах, возбуждающих административные дела и ФССП, и обязать их рассматривать и выдавать официальный ответ по обращениям от граждан, поступившим на сервис официальных обращений в трехдневный срок, указывают авторы.