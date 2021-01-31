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Автоновости

Россияне потребовали прекратить поборы и произвол ГИБДД

Штрафы ГИБДД выписываются и оперативно взимаются с россиян без уведомления. Люди не могут ни проконтролировать этот процесс, ни обжаловать решение, ни вернуть незаконно изъятые денежные средства, следует из петиции, опубликованной на РОИ.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Авторы обращения объясняют — средства фиксации регистрируют нарушения, потом автоматически возбуждается административное производство и молниеносно назначается штраф.

При этом «нарушителю» зачастую даже неизвестно о штрафе. В отношении него составляется акт, его счета блокируются, а средства списываются автоматически.

Иногда о просроченных штрафах становится известно только в момент проверки при проведении рейдов соответствующих служб, и россиянину может грозить до 15 суток ареста, пишет «Росбалт». При этом вариантов оспорить не много, и они все связаны со значительными потерями времени и денег, отмечают авторы петиции.

Они требуют остановить незаконные штрафы/поборы, произвол некоторых ведомств, «у которых на поток поставлен механизм отъема денег у рядовых граждан», восстановить презумпцию невиновности и позволить россиянам обжаловать решения ведомств.

Также следует организовать круглосуточные колл-центры в службах, возбуждающих административные дела и ФССП, и обязать их рассматривать и выдавать официальный ответ по обращениям от граждан, поступившим на сервис официальных обращений в трехдневный срок, указывают авторы.

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