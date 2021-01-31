Россияне потребовали прекратить поборы и произвол ГИБДД

Штрафы ГИБДД выписываются и оперативно взимаются с россиян без уведомления. Люди не могут ни проконтролировать этот процесс, ни обжаловать решение, ни вернуть незаконно изъятые денежные средства, следует из петиции, опубликованной на РОИ.