Россияне смогут с 1 января регистрировать машины в автосалонах

Услугу смогут предоставить компании, имеющие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД.
«Основное нововведение — возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне», — пишет издание.
Услугу смогут предоставить компании, имеющие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД.
Осматривать автомобиль и проверять документы будут сотрудники автосалона, а всю полученную информацию компания передаст в подразделение ГИБДД через портал госуслуг.
Постановление вступит в силу 1 января 2020 года с принятым еще в 2018 году законом «О государственной регистрации транспортных средств».