Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Россияне смогут с 1 января регистрировать машины в автосалонах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит с 1 января 2020 года регистрировать машины прямо в автосалоне, пишет «Коммерсант».

Автосалон Mercedes-Benz в Барнауле.
Автосалон Mercedes-Benz в Барнауле.
http://realtai.ru

Услугу смогут предоставить компании, имеющие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД.

«Основное нововведение — возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне», — пишет издание.

Услугу смогут предоставить компании, имеющие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД.

Осматривать автомобиль и проверять документы будут сотрудники автосалона, а всю полученную информацию компания передаст в подразделение ГИБДД через портал госуслуг.

Постановление вступит в силу 1 января 2020 года с принятым еще в 2018 году законом «О государственной регистрации транспортных средств».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость