Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за высоких цен на бензин

Половина россиян считает, что высокая стоимость бензина становится главной причиной отказа от использования машины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне поставили на первое место высокую стоимость бензина (47%).

Затем идут дорогое обслуживание автомобиля и его страхование, а также налог (16%), финансовые трудности в семье (15%). Также в качестве возможных причин отказа от машин россияне назвали большую загруженности дорог (14%), заботу об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%)

Каждый пятый респондент из тех, кто сам водит машину, отметил, что мог бы использовать автомобиль реже (22%). Также опрос показал, что значительная часть автовладельцев в качестве альтернативного вида транспорта выбрала бы велосипед. Такое мнение высказали 43% опрошенных.

Стоимость бензина в Барнауле, по данным Росстата на 2 сентября (рублей за литр)

АИ-92 — 41,12



АИ- 95 — 43,03



АИ-98 — 48,47



Дизельное топливо — 45,56