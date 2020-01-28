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Автоновости

Россияне в 2019 году набрали автомобилей в кредит на рекордную сумму

Средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi.
"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi.
архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi

По итогам прошлого года российские банки выдали рекордный объем автокредитов — 615 милрд рублей против 512,5 млрд в 2018 году.

Аналитики полагают, что это произошло благодаря росту средней суммы автокредита почти на 9,2% - до 769 тыс. рублей, что является историческим максимумом.

В исследовании отмечается, что лишь только по итогам декабря средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд — рост на 9,6% (до 845 тыс. рублей).

«Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — пояснили эксперты.

В декабре банки выдали автокредитов на 62,1 млрд рублей — это максимальный показатель с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.

Однако, как предупреждают эксперты, бурного роста автокредитования в 2020 году ждать не стоит.

По их мнению, в первом полугодии спрос будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами. Впрочем, банки поддержат спрос на более дорогие модели.

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