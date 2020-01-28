Россияне в 2019 году набрали автомобилей в кредит на рекордную сумму

Средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По итогам прошлого года российские банки выдали рекордный объем автокредитов — 615 милрд рублей против 512,5 млрд в 2018 году.

Аналитики полагают, что это произошло благодаря росту средней суммы автокредита почти на 9,2% - до 769 тыс. рублей, что является историческим максимумом.

В исследовании отмечается, что лишь только по итогам декабря средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд — рост на 9,6% (до 845 тыс. рублей).

«Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — пояснили эксперты.

В декабре банки выдали автокредитов на 62,1 млрд рублей — это максимальный показатель с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.

Однако, как предупреждают эксперты, бурного роста автокредитования в 2020 году ждать не стоит.

По их мнению, в первом полугодии спрос будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами. Впрочем, банки поддержат спрос на более дорогие модели.