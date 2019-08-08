Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавчину на новом автомобиле

Жительница Орла выиграла суд у автозавода из-за ржавчины на автомобиле Kia Rio 2014 года, пишут «Автоновости дня». Она приобрела автомобиль примерно за 600 тысяч рублей, а отсудила 1,56 млн рублей.

Сообщается, что россиянка подала иск в суд из-за того, что автомобиль начал ржаветь через 2 года после покупки.

Когда на машине в первый раз появились следы коррозии, владелица отправила автомобиль на ремонт по гарантии, ржавчину ликвидировали. Через 2 года снова проявились ржавые пятна. После этого женщина потребовала у завода-изготовителя возврата стоимости автомобиля по ценам 2018 года.

Когда предприятие отказалось вернуть деньги, женщина обратилась в суд. Она заявила к возмещению 2,6 млн рублей. В эту сумму вошла стоимость авто, штраф, неустойка, моральный вред и накладные расходы. Суд обязал завод выплатить чуть больше полутора миллиона рублей и забрать ржавый автомобиль.