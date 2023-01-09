Россиянка сваяла из снега напугавшего водителей гаишника

Снежный автоинспектор «одет» в специализированную форму и светоотражающий жилет. В руках — жезл регулировщика.

Многие приняли фигуру за настоящего инспектора: кто-то решил развернуться, не доезжая до нее, пишет Lenta.ru. А некоторые решили дождаться окончания смены инспектора дома и решились проехать мимо только когда им объяснили, что это снеговик.

Ранее сообщалось, что Новосибирск официально стал самым «снежнобабным» городом в России. В рамках Фестиваля сибиряки вылепили 130 снежных фигур.