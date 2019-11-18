Российские автомобилисты смогут узнать состояние двигателя по мобильному приложению

Сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку появится в России. Он будет доступен по мобильному приложению, передает РИА Новости .

Внедрить сервис планируют в 2021 году, рассказал представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.

Данный проект получил название «Автошизам». С помощью приложения владелец авто сможет записать звук работающего двигателя, а после эти данные будут направляться в систему для анализа.

На основе полученной информации пользователю выдадут результат «звуковой диагностики» и в случае необходимости ему рекомендуют записаться на ремонт.

«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — «Автошазам», — уточняет Ярослав Федосеев.