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Автоновости

Российские автомобилисты смогут узнать состояние двигателя по мобильному приложению

Сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку появится в России. Он будет доступен по мобильному приложению, передает РИА Новости.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Внедрить сервис планируют в 2021 году, рассказал представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.

Данный проект получил название «Автошизам». С помощью приложения владелец авто сможет записать звук работающего двигателя, а после эти данные будут направляться в систему для анализа.

На основе полученной информации пользователю выдадут результат «звуковой диагностики» и в случае необходимости ему рекомендуют записаться на ремонт.

«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — «Автошазам», — уточняет Ярослав Федосеев.

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