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Автоновости

Российские автомобилисты стали тратить больше на оплату штрафов

Средняя сумма штрафа российских автомобилистов увеличилась на 37 рублей — с 496 до 531 рубля. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследования «Яндекс.Деньги».

Авто.
Авто.
СС0

В среднем, самая большая сумма штрафа оказалась в Москве (582 рубля), Красноярске (579 рублей) и Самаре (531 рубль).

«Аккуратней» всех нарушают в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Как отмечается в исследовании, жители этих городов платят меньше, потому что используют скидку 50% в первые 20 дней после нарушения.

Средний чек за бензин составил — 819 рублей. Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.). Жители Волгограда гораздо экономнее — в среднем за раз они заправляются на 622 руб.

За техобслуживание и ремонт автомобилей россияне отдают в среднем по 4270 руб.

Получается, что средний чек автомобилиста увеличился на 22% и составил 8 192 руб. Также выяснилось, что количество платежей за каршеринг выросло за год в 18 раз, а за поездки на такси — в 3,5 раза.

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