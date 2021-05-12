Российские автошколы выступили против усиления контроля со стороны гаишников

Эксперты рабочей группы «Безопасность дорожного движения», которая действует при аналитическом центре при правительстве РФ, заявили о наличии возражений против усиления контроля за автошколами, который подразумевают предложенные МВД поправки к законам «О полиции» и «О безопасности дорожного движения».

Против возможности регулярного проведения проверок автошкол сотрудниками ГИБДД выступили Национальный союз ассоциаций автошкол и Межрегиональная ассоциация автошкол, пишет «Коммерсант».

По мнению этих организаций, такое решение будет дублировать функции Рособрнадзора и создавать «двойной административный пресс» для автошкол, а также «отвлечет сотрудников ГИБДД от непосредственной деятельности» и «усилит риск коррупции».

Сейчас сотрудники ГИБДД имеют право проверять классы, оборудование, учебную площадку автошкол только один раз — при получении организацией лицензии на образовательную деятельность, пишет «Росбалт». В дальнейшем соответствующие проверки должен проводить Рособрнадзор.

Поправки, предложенные МВД в апреле, должны позволить полиции регулярно проверять автошколы на соответствие выданной лицензии.