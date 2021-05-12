Российские автошколы выступили против усиления контроля со стороны гаишников

Против возможности регулярного проведения проверок автошкол сотрудниками ГИБДД выступили Национальный союз ассоциаций автошкол и Межрегиональная ассоциация автошкол, пишет «Коммерсант».
По мнению этих организаций, такое решение будет дублировать функции Рособрнадзора и создавать «двойной административный пресс» для автошкол, а также «отвлечет сотрудников ГИБДД от непосредственной деятельности» и «усилит риск коррупции».
Сейчас сотрудники ГИБДД имеют право проверять классы, оборудование, учебную площадку автошкол только один раз — при получении организацией лицензии на образовательную деятельность, пишет «Росбалт». В дальнейшем соответствующие проверки должен проводить Рособрнадзор.
Поправки, предложенные МВД в апреле, должны позволить полиции регулярно проверять автошколы на соответствие выданной лицензии.