Российские АЗС будут наказывать рублем за недолив топлива

Первоначальный комплекс мер по борьбе с недоливом горючего был утвержден в декабре 2018 года руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым. В ходе проверок представители Федерации автовладельцев России выяснили, что порядка 76% всех автозаправок страны недоливают горючее.
Предполагается, что новые положения защитят интересы владельцев транспортных средств и исключат возможность умышленного недолива топлива. Для этого на каждую топливораздаточную колонку должно быть установлено программное обеспечение с защитой от несанкционированного доступа.
Предусмотренная защита обеспечит контроль за содержанием ТРК, а владельцы АЗС не смогут устанавливать узлы и дополнительные устройства, которые не предусмотрены изготовителем колонок.
«Принятие нового стандарта на топливозаправочное оборудование — важный элемент механизма по борьбе с недоливом топлива на АЗС. Действующий стандарт, принятый еще в 1989 году, не устанавливает таких важных требований, как защита ПО от вмешательства извне. С конца 1980-х годов технологии производства и эксплуатации топливного оборудования существенно изменились. Принятый документ, разработанный участниками рынка, устранит указанный пробел и позволит создать механизмы по защите граждан от недобросовестных действий при заправке топливом», — отметил замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.
Ранее в Росстандарте заявили, что с 1 января 2021 года будут введены штрафы за недолив топлива. Сумма новых санкций составит 1% от прошлогодней выручки автозаправочной станции. Минимальный размер штрафа — 50 000 рублей. Штрафы также будут налагаться за неисправное и не прошедшее проверку измерительное оборудование.
Росстандарт планирует проводить рейды с «тайными покупателями» на АЗС для контроля точности отпуска топлива и организовать мобильные лаборатории для проверки качества топлива в труднодоступных районах.