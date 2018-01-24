Российские инженеры превратили Lada Kalina в электрический беспилотник

Беспилотный электромобиль на базе LADA. Фото : НАМИ. Беспилотный электромобиль на базе LADA. Фото : НАМИ.

Универсал получил электрический двигатель мощностью 98 л.с. и систему рекуперации энергии торможения мощностью около 50 л.с. Машина способна ускоряться до 120 км/ч. Запас хода 50 км.

Беспилотник может сам запускать и останавливать машину, поддерживать функцию прямого движения при скорости 60 км/ч, самостоятельно поворачивать и даже определять дорожные знаки и разметку. Оборудование ЭРА-ГЛОНАСС позволяет Lada Kalina определить свое местонахождение.

Перспективы автомобиля в НАМИ не раскрыли.

Отметим, что электромобиль на базе LADA Kalina “АВТОВАЗ" уже разрабатывал, но машина оказалась невостребованной. Тем не менее главный автозавод продолжает разработки в этом направлении и готовит новый электромобиль на базе LADA Vesta.

Кроме того, инженеры НАМИ оттачивают беспилотные технологии не только на продукции LADA, но и на базе грузовика от КАМАЗа. С последним инженеры научного центра уже построили беспилотную маршрутку.

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