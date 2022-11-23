Российские водители смогут предъявлять электронные права через «ВКонтакте». Что известно о новой функции Госуслуг

Госуслуги запустили мини-приложение «Авто» в соцсети «ВКонтакте». С его помощью водители могут предъявлять электронное водительское удостоверение, сообщает Минцифры. Как будет работать новинка, и сможет ли приложение заменить все необходимые документы — в разборе altapress.ru.