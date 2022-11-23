23 ноября
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Автоновости

Российские водители смогут предъявлять электронные права через «ВКонтакте». Что известно о новой функции Госуслуг

Госуслуги запустили мини-приложение «Авто» в соцсети «ВКонтакте». С его помощью водители могут предъявлять электронное водительское удостоверение, сообщает Минцифры. Как будет работать новинка, и сможет ли приложение заменить все необходимые документы — в разборе altapress.ru.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0
1
Что за приложение и зачем оно нужно?

В новое приложение «Авто» можно загрузить водительское удостоверение и СТС, а также предъявлять их в электронном виде сотруднику ГИБДД.

Пользователь также сможет:

  • передать или отозвать права управления транспортным средством другому водителю;
  • просмотреть документы на автомобиль.
2
Как будет работать приложение?

Приложение работает в тестовом режиме. Его можно открыть в социальной сети «ВКонтакте».

&quot;ВКонтакте&quot;, социальные сети.
«ВКонтакте», социальные сети.
pixabay.com
3
Как запустить приложение на телефоне?

Запустить приложение «Авто» несложно. Водителю нужно:

  • зайти в приложение ВКонтакте;
  • во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги»;
  • выбрать раздел «Авто»;
  • авторизоваться через Госуслуги. Пользователь автоматически перейдет на портал;
  • после входа в приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения.

Загруженными документами водитель сможет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети.

4
Как показать документы ГИБДД?

Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода. Права отобразятся на телефоне в виде трех сменяющих друг друга QR-кодов. Сотрудник ГИБДД должен отсканировать их все специальным устройством.

Однако инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.

ДТП, ГИБДД.
ДТП, ГИБДД.
vk.com/gazetazar
5
Какие дополнительные возможности есть у «Авто»?

Приложение «Авто» предоставляет большинство функций Госуслуг.

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