Российские водители смогут предъявлять электронные права через «ВКонтакте». Что известно о новой функции Госуслуг

В новое приложение «Авто» можно загрузить водительское удостоверение и СТС, а также предъявлять их в электронном виде сотруднику ГИБДД.
Пользователь также сможет:
- передать или отозвать права управления транспортным средством другому водителю;
- просмотреть документы на автомобиль.
Приложение работает в тестовом режиме. Его можно открыть в социальной сети «ВКонтакте».
Запустить приложение «Авто» несложно. Водителю нужно:
- зайти в приложение ВКонтакте;
- во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги»;
- выбрать раздел «Авто»;
- авторизоваться через Госуслуги. Пользователь автоматически перейдет на портал;
- после входа в приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения.
Загруженными документами водитель сможет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети.
Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода. Права отобразятся на телефоне в виде трех сменяющих друг друга QR-кодов. Сотрудник ГИБДД должен отсканировать их все специальным устройством.
Однако инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.
Приложение «Авто» предоставляет большинство функций Госуслуг.