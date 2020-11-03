Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Российских автомобилистов предупредили о дефиците шин

Производители и дистрибьюторы автомобильных шин предупредили россиян об их возможном дефиците на рынке, следует из опроса РБК. К нему могут привести вступившие с 1 ноября в силу правила об обязательной маркировке.

Шиномонтаж
Шиномонтаж
altapress.ru

В соответствии с новыми правилами, продажа шин возможна только при условии нанесения специальной маркировки, состоящей из 75 букв и цифр.

Требование относится как к произведенной в России, так и к импортированной продукции. Немаркированные шины могут быть конфискованы, а продавцам назначен штраф.

Участники рынка отмечают, что многие производители и продавцы не готовы наносить маркировку на всю продукцию из-за отсутствия необходимой IT-инфраструктуры. Причиной такого положения они называют пандемию коронавируса.

Доля компаний, не готовых соблюдать новые требования закона, по некоторым оценкам, достигает 70%. Из-за этого на рынке может сложиться дефицит шин, соответствующих всем требованиям для продажи, пишет Lenta.ru.

Ситуация особенно рискованная из-за начавшего в России сезона замены летних шин на зимние.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость