Российских автомобилистов предупредили о дефиците шин

В соответствии с новыми правилами, продажа шин возможна только при условии нанесения специальной маркировки, состоящей из 75 букв и цифр.
Требование относится как к произведенной в России, так и к импортированной продукции. Немаркированные шины могут быть конфискованы, а продавцам назначен штраф.
Участники рынка отмечают, что многие производители и продавцы не готовы наносить маркировку на всю продукцию из-за отсутствия необходимой IT-инфраструктуры. Причиной такого положения они называют пандемию коронавируса.
Доля компаний, не готовых соблюдать новые требования закона, по некоторым оценкам, достигает 70%. Из-за этого на рынке может сложиться дефицит шин, соответствующих всем требованиям для продажи, пишет Lenta.ru.
Ситуация особенно рискованная из-за начавшего в России сезона замены летних шин на зимние.