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Автоновости
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Российских водителей хотят заставить пересдавать теорию

Вместе с заменой прав раз в 10 лет водителям нужно пересдавать теоретические экзамен по ПДД. С такой инициативой выступили автошколы, и начальник ГИБДД России Михаил Черников эту идею поддержал, сообщает Коммерсантъ.

Автошкола. ПДД.
Автошкола. ПДД.
Анна Зайкова

Черников сказал, что такие экзамены, скорее всего, должны быть добровольными. Тем, кто его сдаст, можно предложить скидку на ОСАГО.

Также издание пишет, что власти продолжают работать над идеей объединить практические экзаменов на права «площадка» и «город» в единый тест. Предполагается, что он будет начинаться с проверки базовых навыков вождения (трогание с места и т. д.), а продолжится уже в уличном потоке. Тестирование будет длиться около получаса. Уже подготовлен проект постановления правительства, оно ждет утверждения.

Напомним, ГИБДД представила список упражнений, которые будут выполнять кандидаты в водители после реформы экзамена на права.

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