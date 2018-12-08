Российским водителям официально разрешили ездить без знака «Шипы»

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменило обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили. 8 декабря оно официально вступило в силу.
Штраф в 500 рублей за отсутствие знака «Ш» ввели в 2017 году. Предполагалось, что знак указывает автомобилистам сзади на более короткий тормозной путь, а также информирует их о том, что шипы могут вылететь. Однако специалисты считают это анахронизмом, поскольку в современных шинах шипы вылетают редко, а тормозные свойства автомобиля зависят от множества факторов — принципиального преимущества шипы не дают.