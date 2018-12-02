Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
264

Стало известно, когда перестанут штрафовать за езду без знака «Шипы»

8 декабря 2018 года знак «Шипы» перестанет быть обязательным и исчезнет штраф за его отсутствие. Об этом сообщают «Колеса». Соответствующее постановление 29 ноября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Знак "Шипы"
Знак "Шипы"
altapress.ru

Напомним, штраф в 500 рублей за отсутствие знака «Ш» ввели в 2017 году. ГИБДД начала выписывать штрафы, и осенью того года водители смели с прилавков магазинов все наклейки.

Предполагалось, что размещенный на автомобиле знак «Шипы» указывает автомобилистам сзади на более короткий тормозной путь, а также информирует их о том, что шипы могут вылететь. Однако распространено мнение, что это анахронизм, поскольку в современных шинах шипы вылетают редко, а тормозные свойства автомобиля зависят о множества факторов, и принципиального преимущества шипы не дают.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость