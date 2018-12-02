Стало известно, когда перестанут штрафовать за езду без знака «Шипы»

8 декабря 2018 года знак «Шипы» перестанет быть обязательным и исчезнет штраф за его отсутствие. Об этом сообщают «Колеса». Соответствующее постановление 29 ноября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, штраф в 500 рублей за отсутствие знака «Ш» ввели в 2017 году. ГИБДД начала выписывать штрафы, и осенью того года водители смели с прилавков магазинов все наклейки.

Предполагалось, что размещенный на автомобиле знак «Шипы» указывает автомобилистам сзади на более короткий тормозной путь, а также информирует их о том, что шипы могут вылететь. Однако распространено мнение, что это анахронизм, поскольку в современных шинах шипы вылетают редко, а тормозные свойства автомобиля зависят о множества факторов, и принципиального преимущества шипы не дают.