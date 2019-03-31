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Автоновости

Российский автогонщик погиб на соревнованиях по трофи-рейдам

Российский автогонщик, 33-летний Александр Ерыжинский погиб на чемпионате России по трофи-рейдам в Геленджике, пишет Lenta

Скрин видео с российским экипажем в Геленджике.
Скрин видео с российским экипажем в Геленджике.
vk.com/typical_krd.

Мужчина находился на пассажирском сидении, водитель Михаил Чайковский с травмами доставлен в больницу, он сумел самостоятельно выбраться из машины. Угрозы его жизни нет.

О гибели одного из членов экипажа стало известно 30 марта. При прохождении трассы водитель не справился с управлением при подъеме на склон и пролетел несколько десятков метров вниз. После этого машина перевернулась несколько раз и рухнула в обрыв.

Трофи-рейд — это соревнования по преодолению бездорожья. Первый этап чемпионата России начался в Геленджике 29 марта. Потерпевший крушение экипаж — обладатель кубка по дорожному ралли.

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