Российский автогонщик погиб на соревнованиях по трофи-рейдам

Мужчина находился на пассажирском сидении, водитель Михаил Чайковский с травмами доставлен в больницу, он сумел самостоятельно выбраться из машины. Угрозы его жизни нет.
О гибели одного из членов экипажа стало известно 30 марта. При прохождении трассы водитель не справился с управлением при подъеме на склон и пролетел несколько десятков метров вниз. После этого машина перевернулась несколько раз и рухнула в обрыв.
Трофи-рейд — это соревнования по преодолению бездорожья. Первый этап чемпионата России начался в Геленджике 29 марта. Потерпевший крушение экипаж — обладатель кубка по дорожному ралли.