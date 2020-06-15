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Автоновости

Российский авторынок в мае сократился вдвое

Продажи новых иномарок в России в прошедшем мае упали в два раза. За месяц россияне купили 63 тыс. иномарок с конвейера, тогда как в мае прошлого года — 137 тыс.

Новый "Мерседес-Бенц" Е-Класса
Новый "Мерседес-Бенц" Е-Класса
архив ООО "ПМ-Авто"

Очевидный кризис в отрасли нельзя списать только на пандемию коронавируса. Очевидно и падение доходов населения, и сокращение государственного заказа. Конечно, весь месяц официально автосалоны были закрыты. Но и заказов на покупку машин в июне-августе почти нет, пишет retail.ru.

Тем не менее, эксперты полагают, что рынок восстановится, а его падение по итогам всего 2020 года составит около 20%.

В частности, генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт в интервью газете «Ведомости» заявил о начавшемся в России восстановлении авторынка. Онт уверен в том, что продажи новых легковых автомобилей в июне сократятся лишь на 20%.

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

«Сейчас мы наблюдали падение рынка в апреле на 70%. Это крайне высокий отрицательный показатель. Однако в мае мы увидели, что рынок восстанавливается, поскольку падение составило уже 50%. В июне мы ожидаем, что падение продаж составит порядка 20%", — говорит бизнесмен.

При этом новые люксовые автомобили быстрее восстановят свой спрос. По оценкам Тойхерта, этот сегмент рынка сократится ишь на 10−15%.

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