11 октября
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Автоновости

Российский бренд Evolute может выпустить 15 тыс. электромобилей

Липецкий завод «Моторинвест» планирует выпустить 10−15 тыс. электромобилей российского производства Evolute в 2023 году. Об этом сообщает управляющий партнер компании Андрей Резников, пишет «Коммерсант».

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

В 2022-м объем производства составит 3 тыс. электромобилей, примерно 40−50% из которых предназначены для корпоративных клиентов.

В частности, речь идет о каршеринге электромобилей Green Crab (совместный проект «Соллерс Груп» и «Русгидро»), который начал работу во Владивостоке летом.

Также «Моторинвест» ведет переговоры с «Яндексом».

Отмечается, что мощность предприятия позволяет выпускать свыше 100 тыс. автомобилей в год. При этом штат составит более 2 тыс. сотрудников.

Первой моделью стал седан Evolute I-Pro, он доступен к заказу уже в октябре.

До конца года в линейке появится кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.

Кроме того, «Моторинвест» представит на российском рынке премиальный внедорожник Voyah Free, который ожидается у дилеров в ноябре.

Ранее стало известно, автомобили Geely рекордно подорожали в России

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