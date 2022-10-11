Российский бренд Evolute может выпустить 15 тыс. электромобилей

В 2022-м объем производства составит 3 тыс. электромобилей, примерно 40−50% из которых предназначены для корпоративных клиентов.
В частности, речь идет о каршеринге электромобилей Green Crab (совместный проект «Соллерс Груп» и «Русгидро»), который начал работу во Владивостоке летом.
Также «Моторинвест» ведет переговоры с «Яндексом».
Отмечается, что мощность предприятия позволяет выпускать свыше 100 тыс. автомобилей в год. При этом штат составит более 2 тыс. сотрудников.
Первой моделью стал седан Evolute I-Pro, он доступен к заказу уже в октябре.
До конца года в линейке появится кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.
Кроме того, «Моторинвест» представит на российском рынке премиальный внедорожник Voyah Free, который ожидается у дилеров в ноябре.
Ранее стало известно, автомобили Geely рекордно подорожали в России