Автомобили Geely рекордно подорожали в России

Китайская компания Geely увеличила стоимость своих автомобилей в России на 42 — 55% или на 752 000 — 1 330 000 руб., сообщают «Автоновости дня».

По данным издания, нынешнее подорожание можно назвать рекордным с начала года.

Так, кроссовер Geely Coolray с конца апреля подорожал на 813 000 — 873 000 руб. Модель Geely Atlas выросла в цене на 752 000 — 906 000 руб. Самым существенным подорожанием отличился кроссовер Geely Tugella, В обеих своих версиях он прибавил 1 330 000 руб., пишет Газета.Ru

Предыдущий раз российские дилеры Geely меняли ценники в феврале. Тогда весь модельный ряд бренда, кроме кроссовера Tugella, подорожал на 15 000 — 35 000 руб.

Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали на 40%.