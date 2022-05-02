2 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Автомобили Geely рекордно подорожали в России

Китайская компания Geely увеличила стоимость своих автомобилей в России на 42 — 55% или на 752 000 — 1 330 000 руб., сообщают «Автоновости дня».

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

По данным издания, нынешнее подорожание можно назвать рекордным с начала года.

Так, кроссовер Geely Coolray с конца апреля подорожал на 813 000 — 873 000 руб. Модель Geely Atlas выросла в цене на 752 000 — 906 000 руб. Самым существенным подорожанием отличился кроссовер Geely Tugella, В обеих своих версиях он прибавил 1 330 000 руб., пишет Газета.Ru

Предыдущий раз российские дилеры Geely меняли ценники в феврале. Тогда весь модельный ряд бренда, кроме кроссовера Tugella, подорожал на 15 000 — 35 000 руб.

Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали на 40%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость