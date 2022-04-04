4 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Новые автомобили в России подорожали на 40%. Их продажи упали еще больше

Цены на новые автомобили в России в марте выросли в среднем на 40%, сообщает «Коммерсантъ».

"Автоцентр АЕМ" на улице Попова
"Автоцентр АЕМ" на улице Попова
altapress.ru

В целом у 26 автоконцернов в России ценник скакнул на 35−45%.

Дороже всего стали премиальные автомобили — этому поспособствовали санкции и нарушенная логистика. Их цена выросла в среднем выросла на 60%.

В марте дважды дорожала и Lada — АвтоВАЗ повысил цены на 11−47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24−39%.

Все, что дилеры получили от производителей неделю назад, составляет теперь основной товарный запас на месяцы работы. Это напрямую повлияло на стоимость, говорит директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.

Запасов хватит на два-пять месяцев:

«По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет», — отметил Тюктеев.

Опрошенные эксперты «Ъ» также заметили, что продажи в марте снизились примерно на 60%. Прогнозы пессимистичные — в апреле это значение может вырасти до 70%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость