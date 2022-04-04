Новые автомобили в России подорожали на 40%. Их продажи упали еще больше

Цены на новые автомобили в России в марте выросли в среднем на 40%, сообщает «Коммерсантъ».

В целом у 26 автоконцернов в России ценник скакнул на 35−45%.

Дороже всего стали премиальные автомобили — этому поспособствовали санкции и нарушенная логистика. Их цена выросла в среднем выросла на 60%.

В марте дважды дорожала и Lada — АвтоВАЗ повысил цены на 11−47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24−39%.

Все, что дилеры получили от производителей неделю назад, составляет теперь основной товарный запас на месяцы работы. Это напрямую повлияло на стоимость, говорит директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.

Запасов хватит на два-пять месяцев:

«По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет», — отметил Тюктеев.

Опрошенные эксперты «Ъ» также заметили, что продажи в марте снизились примерно на 60%. Прогнозы пессимистичные — в апреле это значение может вырасти до 70%.