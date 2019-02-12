Российский опыт борьбы с гололедом назвали уникальным из-за неповторимости

В России применяется уникальная методика борьбы с гололедом, которая отличается индивидуальным подходом к каждому городу, рассказали RT специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Для каждого российского города, как отметили эксперты, делается анализ климатических и инфраструктурных условий, также учитывается экологическая ситуация, включая уровень засоления почв.

На основании этих данных каждому городу выписывается «рецепт антигололедных материалов».

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять из себя смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — пояснили специалисты.

По их мнению, из-за такого «экслюзивного подхода» российский опыт борьбы с гололедом является уникальным.

«Такого индивидуального подхода к подбору противогололедных материалов пока не практикуют нигде в мире», — подчеркнули в ассоциации.

Борьба с гололедом в Барнауле. barnaul.org

Кроме того, в России используют специальную экономическую модель, чтобы понять, в какую сумму городу обойдется переход на новые противогололедные материалы.

Эксперты отметили, что, как правило, удается подобрать такую технологию зимней уборки и такие противогололедные материалы, что совокупные расходы города не вырастают.

Более того, как подчеркнули в ассоциации, такой подход позволяет городам четче планировать свой бюджет на зимний период, рассчитывать необходимое количество техники, эффективней и быстрее убирать, а главное — снижать число ДТП.