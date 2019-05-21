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21 мая
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Автоновости

Российское правительство предупредили о скачке цен на бензин

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил вице-премьеру Дмитрию Козаку, что на рынке топлива начинает повторяться ситуация весны 2018 года. <Его письмо цитирует РБК>.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

В частности, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%. В Саратовской области за указанный период цена мелкооптового АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%.

Цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний (крупные игроки — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и т.д.) повышаются практически ежедневно во всех регионах страны, заявил Баженов.

Эксперт пояснил, что нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, пишет polit.ru.

Предложения

Во избежание кризиса Баженов предложил правительству вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и другие меры.

Вмешательство правительства

Весной 2018 года топливо на заправках резко подорожало — выше уровня инфляции почти в пять раз. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную к ним надбавку и дало возможность вводить экспортные пошлины в размере 90% на нефтепродукты.

В конце марта этого года правительство и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля, чтобы не допустить рост цен на бензин и дизель. После этого соглашения продлеваться не будут.

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