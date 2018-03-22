Российское правительство увеличило утильсбор на большинство машин почти на 100%

С 1 апреля утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличится на 90% и составит 84 тысячи рублей (коэффициент 4,2 умножается на базовую ставку в 20 тысяч). Такую индексацию утвердило правительство России.
Для новых машин объемом двигателя от 2 до 3 литров сбор вырастет на 49,3% — до 126 тысяч рублей (коэффициент 6,3).
Для малолитражек с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16,2% — до 33 тысяч рублей (коэффициент 1,65).
Категория легковых машин с объемом двигателя 1-2 литра — самая массовая, к ней, например, относятся такие модели как Ford Focus, Škoda Rapid, Lada Vesta, Lada Kalina и Kia Rio, пишет polit.ru.
Документ опубликован на портале "Гарант".
Ранее глава государства Владимир Путин предложил ввести утилизационный сбор за крупную бытовую технику. По словам президента РФ, таким образом по аналогии с автопромом можно решить проблему утилизации крупных бытовых отходов. Но это только идея, которую надо обсуждать, отметил Путин.
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