Российское правительство увеличило утильсбор на большинство машин почти на 100%

Для новых машин объемом двигателя от 2 до 3 литров сбор вырастет на 49,3% — до 126 тысяч рублей (коэффициент 6,3).

Для малолитражек с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16,2% — до 33 тысяч рублей (коэффициент 1,65).

Категория легковых машин с объемом двигателя 1-2 литра — самая массовая, к ней, например, относятся такие модели как Ford Focus, Škoda Rapid, Lada Vesta, Lada Kalina и Kia Rio, пишет polit.ru.

Документ опубликован на портале "Гарант".

Ранее глава государства Владимир Путин предложил ввести утилизационный сбор за крупную бытовую технику. По словам президента РФ, таким образом по аналогии с автопромом можно решить проблему утилизации крупных бытовых отходов. Но это только идея, которую надо обсуждать, отметил Путин.

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