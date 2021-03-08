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Автоновости

Рост цен на бензин в России опережает темпы инфляции

За январь-февраль цены на бензин в России выросли почти на 2%, в то время как официальная инфляция за этот же период составила в стране 1,46%, пишет «Интерфакс».

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
altapress.ru

Наиболее существенный рост продемонстрировали цены на дизельное топливо, в феврале они подросли на 0,5%.

Аналитики связывают всю бензиновую динамику с повышением стоимости нефти на мировых рынках.

Напомним, что 6 марта среднемировая цена на нефть марки Brent поднялась с 62 до 69 долларов, напоминает ТАСС.

«Вместе с ростом цен на нефть увеличатся и компенсации нефтяникам по демпферу», — комментирует изменения на рынке старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. По его подсчетам, в феврале выплаты нефтяникам составили около 17 млрд рублей, а при сохранении цен на нефть на текущем уровне компенсации увеличатся — до 28−30 млрд рублей.

В этом случае можно будет рассчитывать на то, что резкого стоимости бензина на внутреннем рынке не будет, отмечает эксперт.

Средние цены на бензин в России по данным на 7 марта

  • АИ-92 — 42,20 рублей/литр.
  • АИ-95 — 44,30 рублей/литр.
  • АИ-98 — 51,60 рублей/литр.
  • ДТ — 48,80 рублей/литр.
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