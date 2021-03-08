Рост цен на бензин в России опережает темпы инфляции

Наиболее существенный рост продемонстрировали цены на дизельное топливо, в феврале они подросли на 0,5%.
Аналитики связывают всю бензиновую динамику с повышением стоимости нефти на мировых рынках.
Напомним, что 6 марта среднемировая цена на нефть марки Brent поднялась с 62 до 69 долларов, напоминает ТАСС.
«Вместе с ростом цен на нефть увеличатся и компенсации нефтяникам по демпферу», — комментирует изменения на рынке старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. По его подсчетам, в феврале выплаты нефтяникам составили около 17 млрд рублей, а при сохранении цен на нефть на текущем уровне компенсации увеличатся — до 28−30 млрд рублей.
В этом случае можно будет рассчитывать на то, что резкого стоимости бензина на внутреннем рынке не будет, отмечает эксперт.
Средние цены на бензин в России по данным на 7 марта
- АИ-92 — 42,20 рублей/литр.
- АИ-95 — 44,30 рублей/литр.
- АИ-98 — 51,60 рублей/литр.
- ДТ — 48,80 рублей/литр.