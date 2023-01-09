9 января
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30 рублей и терпение лопнуло: барнаулец пожаловался на ужасающие условия проезда в трамваях

Читатель altapress.ru пожаловался на условия проезда в барнаульских трамваях. По его словам, после повышения тарифов до 30 рублей поездки лучше не стали.

Холодный трамвай
Холодный трамвай
Barnaul 22

Барнаулец рассказал о своих поездках в трамвае № 3.

Мужчина отправляется на работу в сторону остановки «Пивзавод». Из-за того, что людей много, а кондуктора нет, машинист вынужден рассчитывать пассажиров самостоятельно. На это уходит уйма времени.

Житель Барнаула отметил, что это длится уже год. После повышения тарифов до 30 рублей и очередной «освежающей» поездки его терпение лопнуло.

«Буквально сегодня окно не закрывалось до конца. Зачем тогда повышаются тарифы? Работников (кондукторов) — НЕТ, Нового транспорта — НЕТ», — пишет пассажир.

Также мужчина рассказал, что подобна ситуация происходит в трамваях № 7 и № 10, где иногда тоже нет кондукторов.

Ранее маршрутка врезалась в трамвай в Барнауле, внутри были пассажиры.

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