Рубцовские ученые запатентовали транспортер-снегоболотоход

Сотрудники и студент рубцовского института АлтГТУ разработали и запатентовали малогабаритный гусеничный транспортер. Он может быть бюджетной альтернативой квадроцикла или снегохода, рассказал altapress.ru руководитель проекта Иван Курсов.

Транспортное средство весит около 450 килограммов, максимальная скорость движения — 40 километров в час. В движение его приводит мотор от снегохода «Рысь».

С каждой стороны транспортера три колеса от ВАЗ-2109, объединенные в тележку, которая в свою очередь подрессоривается через систему продольных тяг и поперечных рычагов, объясняет Курсов.

Аналоги такой конструкции есть. Но рубцовские ученые предложили новую систему подрессоривания. При этом они постарались сделать технику из доступных деталей — того, что можно найти на свалках и авторазборах, говорит представитель рубцовского филиала АлтГТУ.

Разработку можно использовать во время поисково-спасательных операций, для активного отдыха, туризма, говорит руководитель проекта. По сравнению со снегоходом или квардоциклом рубцовский снегоболотоход будет проигрывать в скорости и динамике, но за счет гусениц получает преимущество в проходимости: ему не страшны ни пни, ни трясина. Также он будет хорош в преодолении водных преград, особенно на заиленных и покрытых растительностью участках водоемов, добавляют в пресс-службе «политеха».

По словам Ивана Курсова, на разработку модели у сотрудников института ушло три года. Над проектом работали в свободное от основного учебного процесса время. Главной целью было вовлечь студентов в техническое творчество. Задачи коммерциализировать разработку у сотрудников рубцовского института не было. Сейчас в филиале вуза собирают протопит. Он будет готов к концу февраля 2019 года.

Над проектом трудились сотрудники рубцовского института АлтГТУ Иван Курсов, Александр Войнаш, Сергей Войнаш, Эдуард Маршалов и студент Евгений Сухарь.