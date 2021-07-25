РЖД анонсировали новые плацкартные вагоны капсульного типа

Плацкартные вагоны капсульного типа появятся на сети Российских железных дорог к 2023 году, пишет «Интерфакс».

«Собрали замечания после того, как был выставлен макет подвижного состава, передали на завод — сейчас они поработают. Наверное, в следующем году получим первый экземпляр, но пока не в эксплуатацию «, — сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

В свою очередь заместитель генерального директора компании «Трансмашхолдинг» (производитель вагонов) Александр Лошманов уточнил, что речь идет о декабре следующего года.

«В «железе» мы планируем в I квартале 2022 года отправить его на сертификационные испытания, и к концу 2022 года, мы предполагаем, уже первый вагон поедет», — сказал он.

Пегов добавил, что к 2023 году будет получен пилотный образец вагона. Как заявил топ-менеджер «поезд, наверное, мы сформируем через какое-то время».