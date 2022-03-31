31 марта
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Автоновости

С 1 апреля ОСАГО подорожает в полтора раза для «проблемных» водителей

С 1 апреля стоимость ОСАГО начнут рассчитывать по-новому. Для кого-то страховка станет дешевле, а для кого-то — значительно дороже.

Какими будут новые тарифы ОСАГО.
Какими будут новые тарифы ОСАГО.
СС0

С 1 апреля 2022 года заработают новые коэффициенты страховых тарифов «бонус-малус» — КБМ. Чем реже водитель попадает в аварии, тем ниже этот коэффициент и тем меньше цена страховки, сообщает autonews.ru.

А вот для водителей, инициировавших аварию, цена станет выше в полтора раза — для них максимальный КБМ повышен с 2,45 до 3,92.

Такой коэффициент может получить, например, начинающий водитель, если в первый год угодит в две аварии.

Ситуация усугубляется тем, что в 2020 году изменились лимиты стоимости полиса, поэтому цена страховки для проблемных водителей может составлять 100−200 тысяч рублей и даже больше, пишет НГС.

Напомним также, что в марте Банк России разрешил менять принципы расчета ОСАГО неограниченное число раз. Раньше тарифы и коэффициенты корректировались не чаще раза в год.

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