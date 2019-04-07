С 7 апреля в России ужесточают требования к автошколам

Заключения о соответствии учебно-материальной базы будет выдавать ГИБДД. Наличие сайта у автошколы — обязательное условие для получения заключения. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений — пять лет с даты выдачи.
Обследование будут проводить в нескольких случаях:
- при получении школой лицензии на обучение,
- при продлении ранее истекшего заключения,
- при реализации новых программ обучения,
- при изменении числа мест обучения или их местонахождения.
Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.
Если инспекторы ГИБДД в ходе обследования найдут несоответствия учебно-материальной базы требованиям, то повторную проверку проведут в течение 6 месяцев.
Информацию об автошколах, которые согласуют программы обучения и получат заключения о соответствии, разместят на официальном сайте Госавтоинспекции.