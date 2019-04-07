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Автоновости

С 7 апреля в России ужесточают требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с 7 апреля ужесточает контроль за автошколами. В этот день вступают в силу два приказа МВД — № 49 и № 50, которые обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД свои программы обучения, а также получать заключения о соответствии учебно-материальной базы, пишет РИА Новости.

Автошкола.
Автошкола.
Анна Зайкова

Заключения о соответствии учебно-материальной базы будет выдавать ГИБДД. Наличие сайта у автошколы — обязательное условие для получения заключения. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений — пять лет с даты выдачи.

Обследование будут проводить в нескольких случаях:

  1. при получении школой лицензии на обучение,
  2. при продлении ранее истекшего заключения,
  3. при реализации новых программ обучения,
  4. при изменении числа мест обучения или их местонахождения.

Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.

Если инспекторы ГИБДД в ходе обследования найдут несоответствия учебно-материальной базы требованиям, то повторную проверку проведут в течение 6 месяцев.

Информацию об автошколах, которые согласуют программы обучения и получат заключения о соответствии, разместят на официальном сайте Госавтоинспекции.

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