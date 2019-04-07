С 7 апреля в России ужесточают требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с 7 апреля ужесточает контроль за автошколами. В этот день вступают в силу два приказа МВД — № 49 и № 50, которые обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД свои программы обучения, а также получать заключения о соответствии учебно-материальной базы, пишет РИА Новости.