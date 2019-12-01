С 1 декабря в Барнауле закроют проезд по площади Сахарова

С 1 декабря в Барнауле на полтора месяца перекрывают площадь Сахарова для установки новогоднего городка, об этом сообщили в администрации Барнаула.

Движение перекрыто уже с восьми часов утра. Открыть проезд планируется 17 января, когда снежный городок демонтируют.



Напомним, что с 20 декабря по 20 января будут закрыты для всех видов транспорта подъезды к площади в районе ДК «Южный» (ул.Чайковского, 21).

28 декабря, в день открытия районных елок, ограничат проезд машин вблизи праздничных площадок Октябрьского и Ленинского районов.

С 15:00 до 19:00 нельзя будет проехать по участку улицы Георгния Исакова от четной стороны ул. Островского до нечетной стороны ул. Островского, с 17:00 до 19:00 — по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.