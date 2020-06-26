С 1 июля государство осложнит жизнь российским автомобилистам

Так, будут ужесточены нормы импорта транспортных средств с правым рулем категории М2 и М3, в частности микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.
Кроме того, изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования.
Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.
Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.
То есть при переводе машины на газ, установке лебедок, фаркопов и багажников владельцу придется отправить машину на проверку в специальную лабораторию.