С 1 июня госпрограмма стала еще выгоднее и доступнее

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai , рад сообщить, что с 1 июня 2020 года улучшены условия программ приобретения автомобиля с государственной поддержкой. Госпрограмма уже успела себя отлично зарекомендовать, а с учетом текущих изменений стала еще более выгодной и доступной широким слоям населения.

Для тех, кто долгое время думал о покупке нового автомобиля и не мог на это решиться — сейчас наступило самое время. Принцип работы программы остался тем же — вы можете ей воспользоваться при покупке нового автомобиля в кредит. Госпрограмма действует на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Программой могут воспользоваться следующие категории клиентов: Семьи с 1 и более несовершеннолетним ребенком ( ранее было 2 и более). Все медицинские работники , официально работающие в любом медицинском учреждении ( ранее этого условия не было). Владельцы автомобилей любых марок старше 6 лет при сдаче своего автомобиля в трейд-ин ( ранее этого условия не было). Любой гражданин , приобретающий свой первый автомобиль ( сохранено без изменений).

Госпрограмма стала выгодней. Автоцентр АНТ , официальный дилер Hyundai. Госпрограмма стала выгодней. Автоцентр АНТ , официальный дилер Hyundai. Госпрограмма стала выгодней. Автоцентр АНТ , официальный дилер Hyundai.

Покупатель, попадающий в одну из этих категорий, получает скидку за счет государства в размере 10% от стоимости нового автомобиля. Если ранее действовало ограничение стоимости нового автомобиля в сумме до 1 млн.руб., то на данный момент лимит увеличен до 1,5 млн.руб. Это означает, что предоставляемая скидка в размере 10% от финальной стоимости автомобиля теперь может составлять сумму до 150 000 рублей.

Как пояснили в Автоцентре АНТ, с учетом анонсированных улучшений и расширений условий госпрограммы — бестселлеры продаж Hyundai Solaris и Hyundai Creta станут еще доступнее широкому кругу населения Алтайского края.

Так, например, для всех указанных в госпрограмме категорий клиентов Hyundai Creta в предмаксимальной комплектации стоимостью 1460000 руб. станет дешевле на 146 000 рублей., а при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин и оформления кредита по программе с остаточным платежом «Старт» — суммарная скидка составит серьезную сумму — 211 000 руб. Этот шанс нельзя упустить!

Стоит отметить, что Hyundai Solaris недавно был обновлен, получив широкий набор новых опций, обновленную стильную переднюю часть автомобиля и модную мультимедийную систему с «выдвинутым» экраном. Самый популярный кроссовер -в России (по результатам продаж за 2019 год по данным АЕБ) — Hyundai Creta — также недавно был обновлен: получил новые эксклюзивные комплектации, дерзкий дизайн и двухцветную окраску кузова, «ячеистую» решетку радиатора и новые 17-дюймовые легкосплавные диски.

Торопитесь, воспользоваться беспрецедентно выгодными условиями покупки автомобилей Hyundai в Автоцентре АНТ!