С 20 мая в Алтайском крае введут ограничения на федеральных трассах

Федеральное дорожное агентство ввело ограничения на движение большегрузного транспорта с 20 мая по 31 августа. В Алтайском крае это касается двух трасс: Р-256 и А-322, сообщает региональный минтранс.

Для сохранности дорожного покрытия в России большегрузам запретят ездить по участкам федеральных дорог с асфальтобетонным покрытием при температуре воздуха свыше 32 градусов с 10 до 22 часов.

Приказ распространяется на транспортные средства с осевыми нагрузками, превышающими допустимые на территории РФ, за исключением автомобилей экстренных служб, а также транспорта, осуществляющего пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации ЧС, уточняют в региональном минтрансе.

В Алтайском крае ограничат движение на трассах Р-256 (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) и А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан). На Чуйском тракте ограничение вводят при обходе Бийска, на подъезде к Барнаулу и Горно-Алтайску.