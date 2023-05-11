С начала года в ДТП на Алтае погибло уже полсотни человек

49 человек погибло на дорогах Алтайского края за первые четыре месяца 2023 года. Глава регионального минтранса Антон Воронов отметил снижение летальных исходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но признал, что количество смертей все равно велико.

Как и почему гибли люди в ДТП на Алтае в 2022 году

За 2022 год в ДТП на Алтае погибло 265 человек. Каждый третий встретил смерть в аварии, тот или иной участник которой пребывал в алкогольном опьянении. По словам министра, треть всех ДТП в 2022 году происходила из-за выбора водителями неверной скорости, еще треть — по той же причине, но еще и сопровождавшейся несоответствующими дорожными условиями.

Антон Воронов,

глава минтранса АК:

Безопасность дорожного движения — это межотраслевой вопрос. Что касается нашей части, то мы устраняем дорожные условия, способствующие ДТП. Количество обусловленных ненадлежащим содержанием дорожной сети аварий уменьшается.

Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Какие дорожные работы ведутся в Алтайском крае

Чиновник отметил, что в этом году дорожные работы начались на две недели позже, чем в прошлом. Уже начался ямочный ремонт, но выпал снег и пришлось переключиться на него. В настоящий момент наиболее активные работы ведутся по ямочному ремонту, заливке швов и восстановлению дорожной разметки.

Уже стартовали работы на дорогах: