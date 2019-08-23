С перил Крымского моста оперативно срезали «замок любви»

На перилах Крымского моста 21 августа появился первый «свадебный» замок, которые по традиции вешают молодожены в качестве зарока долгой семейной жизни. Спустя два дня строители оперативно его срезали, сообщает РИА Новости.

«Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф», — предупредили в инфоцентре «Крымский мост».

Невеста сняла ритуал на камеру смартфона и опубликовала видео в своем аккаунте Instagram. Ключ от розового замка в форме сердечка новобрачные швырнули с моста в море.

Нарушения и «досье»

Новобрачные остановили свой автомобиль на Крымском мосту намеренно, а не в связи с поломкой, хотя водитель выставил позади машины знак аварийной остановки и открыл капот, чтобы создать видимость проблем с двигателем, пишет polit.ru.

О женихе и невесте известно, что они живут в Калмыкии и приехали на полуостров в свадебное путешествие из Элисты.

Автомобильную часть Крымского моста открыли в середине мая 2018 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Двигаться по ней можно со скоростью не выше 120 км/час, а останавливаться запрещено.

Тем не менее — по данным Госавтоинспекции — наиболее частым нарушением ПДД на мосту является остановка ради селфи или съемки видео. Первыми его совершили несколько десятков байкеров из группировки «Ночные волки», которые фактически перегородили движение ради группового снимка.