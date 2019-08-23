Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

С перил Крымского моста оперативно срезали «замок любви»

На перилах Крымского моста 21 августа появился первый «свадебный» замок, которые по традиции вешают молодожены в качестве зарока долгой семейной жизни. Спустя два дня строители оперативно его срезали, сообщает РИА Новости.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

«Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф», — предупредили в инфоцентре «Крымский мост».

Невеста сняла ритуал на камеру смартфона и опубликовала видео в своем аккаунте Instagram. Ключ от розового замка в форме сердечка новобрачные швырнули с моста в море.

Нарушения и «досье»

Новобрачные остановили свой автомобиль на Крымском мосту намеренно, а не в связи с поломкой, хотя водитель выставил позади машины знак аварийной остановки и открыл капот, чтобы создать видимость проблем с двигателем, пишет polit.ru.

О женихе и невесте известно, что они живут в Калмыкии и приехали на полуостров в свадебное путешествие из Элисты.

Автомобильную часть Крымского моста открыли в середине мая 2018 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Двигаться по ней можно со скоростью не выше 120 км/час, а останавливаться запрещено.

Тем не менее — по данным Госавтоинспекции — наиболее частым нарушением ПДД на мосту является остановка ради селфи или съемки видео. Первыми его совершили несколько десятков байкеров из группировки «Ночные волки», которые фактически перегородили движение ради группового снимка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость