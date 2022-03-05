С широко распахнутыми дверями. Что происходит в автосалонах Барнаула на фоне ухода ряда зарубежных марок

Официальные дилеры Барнаула пока не закрывают свои двери и продолжают принимать посетителей. Что происходит в автоцентрах? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты altapress.ru побывали на месте.

На сегодняшний день о приостановке деятельности в России объявила не только немецкая компания Mercedes-Benz. Ранее о тех же намерениях заявили Ford, Mazda, Honda, Volvo, BMW, Jaguar Land Rover.

Эксперты теперь ожидают не только дефицит машин и комплектующих, но продолжительный рост цен на зарубежную автопродукцию.

Что касается краевого центра, то на сегодняшний день большинство дилеров компаний Ford, Mercedes-Benz и Mazda, работают, как они сами отмечают, без перебоев.

Как говорят менеджеры, никакой официальной информации о закрытии или остановке продаж уже имеющейся продукции к ним не поступало. Речь идет о таких салонах, как Автоцентр АНТ, ПМ-Авто и «АлтайАвтоЦентр».

Объявление на двери «АлтайАвтоЦентра». Altapress.ru.

Двери автоцентров. Менеджеры привычно улыбаются всем посетителям. Помещения не пустуют.

На больших площадях, где выставлены новые автомобили, в некоторых автоцентрах нам встретились потенциальные покупатели. А на дверях «АлтайАвтоЦентра» висит поздравление с грядущим 8 марта и график работы в праздничные дни.

О том, что ждет авторынок Барнаула в бурном водовороте политических и экономических событий, читайте в ближайшее время на altapress.ru.