С 1 января резко выросли акцизы на бензин

В России с 1 января повышаются на 50 копеек акцизы на бензин и дизельное топливо, пишет ura.ru.
Следующее повышение ожидается через полгода.
Ставка акцизов на бензин класса 5 с начала года увеличилась на 10,7% по сравнению с действовавшей в 2017 году и составит 11,213 тысяч рублей за тонну. Второй этап повышения — до 11,892 тысяч рублей за тонну — предполагается с 1 июля, сообщает "Интерфакс".
Некоторые изменения ожидают и автолюбителей, напоминает "Федеральное агентство новостей". Авто с мощностью двигателя от 200 до 300 "лошадок" и достигнут отметки 714 рублей за одну лошадиную силу.
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