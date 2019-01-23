10 самых ожидаемых новинок в автосалонах Алтайского края

В конце 2018 года по большинству автоцентров Барнаула и Бийска прокатилась волна премьер. Но кое-что автомобильные бренды оставили на этот год. Altapress.ru опросил дилерские центры региона и узнал, какие премьеры они готовят в 2019 году.

KIA

Самая ожидаемая премьера: K900.

Это флагманский седан, который заменит Quoris. По уровню комфорта, безопасности и по своим информационно-развлекательным возможностям K900 стал самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей KIA. Экраны высокого разрешения, системы телематики и комплекс систем помощи водителю Drive Wise — все говорит о высоком классе автомобиля.



Для нашего рынка предназначены версии с атмосферниками V6 3.3 (249 л.с.) и V8 5.0 (413 л.с.). По информации «Авторевю», базовый K900 будет иметь задний привод, но остальным вариантам положена полноприводная трансмиссия.

Другие новинки: обновленные универсалы Ceed SW и RIO X-line. К началу осени до России доберется паркетник KIA Soul третьего поколения.

Hyundai

Hyundai Elantra autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: Elantra.

Обновленный седан появится в продаже в начале 2019 года. Подробности о новинке пока неизвестны. Текущее поколение выпускается с 2016 года, производство модели налажено на калининградском заводе «Автотор». Hyundai Elantra предлагается в России с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 л.с. Оба сочетаются с механической или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Цены на модель составляют от 1 млн рублей.

Другие новинки: в первой половине года на российском рынке появятся хэтчбек Hyundai i30 N и обновленный представительский седан Hyundai G90, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata.

Lada

Lada Granta Cross autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: Granta Cross.

По сути, это даже нельзя назвать новинкой: машину уже выпускали как Lada Kalina Сross. Однако в 2018 году «АвтоВАЗ» отказался от бренда Kalina и встроил эту модель в линейку Granta. Хэтчбек и универсал уже продают с новыми шильдиками, а производство версии Сross пока поставили на паузу. Но в первом полугодии машина вернется в автосалоны.

Другие новинки: пока не ожидаются.

Nissan

Nissan Qashqai autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: Qashqai.

Кроссоверу придали более современный внешний облик, повысили качество интерьера, улучшили ездовые характеристики и интегрировали в конструкцию новые систем. Технические характеристики, комплектации и цены новинки для российского рынка объявят ближе к началу продаж, которые должны стартовать весной.

Другие новинки: нет.

Renault

Renault Arkana autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: Arkana.

На российский рынок автомобиль поступит в первой половине 2019 года. Тогда же появится информация о ценах и комплектациях. При этом по ценовому позиционированию модель займет место между кроссоверами Kaptur и Koleos (то есть примерно между 1 млн и 2 млн рублей), передает агентство «Автостат».

Как уточнил altapress.ru представитель официального дилера марки в Барнауле, в автоцентре нет полной уверенности в том, что модель появится на российском рынке в 2019 года, но вероятность этого высока.

Другие новинки: Dokker Stepway — коммерческий фургон с повышенным клиренсом.

Volkswagen

VW Jetta autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: новая Jetta.

Новый Volkswagen Jetta доберется до российского рынка в конце 2019 года, пишет «Авторевю». При этом производство седанов прежнего поколения в Нижнем Новгороде прекращено еще в конце апреля 2018 года. Машин в наличии совсем мало, и уже к концу января Jetta временно исчезнет с российского рынка, пишет издание. При этом российские спецификации и точные сроки выхода машины нового поколения до сих пор не ясны.

Другие новинки: немецкий бренд привезет в Россию лифтбек Arteon, который заменил в линейке марки снятый с производства Passat CC. Также в планах компании в 2019 году начать российские продажи новых версий моделей Polo и Tiguan. Однако все подробности об этих машинах пока держатся в секрете, сообщает «Автостат».

Toyota

Toyota RAV4 autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: RAV4.

Кроссовер заметно изменился внешне. Радикально перекроили и салон: он выполнен в стилистике премиальной линейки Lexus. Автомобиль построен на новой платформе TNGA-K, благодаря которой удалось увеличить клиренс на 15 мм и при этом на столько же занизить точку установки сидений.

В моторной линейке больше не будет дизельных установок. В России ожидаются исполнения с начальным 2,0-литровым и старшим 2,5-литровым «атмосферниками», отдача которых пока не уточняется. Трансмиссия — 6-ступенчатая «механика» и бесступенчатый вариатор. Позже станет доступен также и 8-диапазонный «автомат». Премьера ожидается в середине 2019 года.

Другие новинки: еще раньше дилер представит новую Corolla.

Lexus

Lexus UX autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: UX.

Новый компактный кроссовер Lexus UX представили в 2018 году на Парижском автосалоне. Автомобиль будет доступен в двух версиях:

c 2-литровым бензиновым двигателем с высокой скоростью рабочего такта в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT;

с новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей 2-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four.

В отделке салона Lexus UX использованы японские техники вышивки, эффектная перфорация и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги «васи».

Другие новинки: пока не ожидается.

BMW

BMW X7 autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: Х7.

Это будет самая большая модель в линейке премиального немецкого бренда. Продажи автомобиля стартуют в марте 2019 года. Цены на машину будут начинаться от 5 млн 830 тыс. рублей.

Автомобиль отличается от младших кроссоверов BMW (X5 и X6) в первую очередь трехрядным салоном, в котором могут разместиться семь человек. В качестве опции BMW предложит шестиместный салон — в этом случае сиденья второго ряда будут разделены широкими подлокотниками.

Другие новинки: новый седан 3-series.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE autostat.ru

Самая ожидаемая премьера: GLE.

Дизайн экстерьера нового Mercedes-Benz GLE не только формирует спортивный облик автомобиля, но и ставит новый рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей класса SUV.

Салон стал еще более вместительным и комфортабельным, в качестве опции предлагается третий ряд сидений. К моменту своего выхода на рынок в начале 2019 года GLE получит совершенно новую палитру двигателей.

Другие новинки: обновленные кроссоверы GLC и GLC Coupe, а также минивэн V-class. В легковых сегментах (классы C, E и S) премьер не ожидается.