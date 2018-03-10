Самый "дешевый". Lexus в 2018 году предложит россиянам новый кроссовер

Впервые автомобиль представили широкой публике на автосалоне в Женеве в начале марта. Lexus UX построен на той же базе, что и Toyota Prius, C-HR и новый Auris. Двери, капот и крылья кроссовера выполнены из алюминия, а дверь багажника из композитного материала.

На начальном этапе продаж новинку будут предлагать в двух версиях. Базовой Lexus UX 200 с атмосферным мотором Dynamic Force мощностью 171 л.с.. У него высока степенью сжатия (13:1), а термический КПД равен 40% (у большинства двигателей на рынке он приблизительно равен 37%). Такой мотор идет с новой коробкой Direct Shift, комбинирующей вариатор и механическую первую передачу. Это решение дает хорошую стартовую динамику, заявляет производитель.

Также в продаже появится версия UX 250 с гибридной силовой установкой четвертого поколения. Она включает вышеупомянутый "атмосферник" с увеличенной до 14:1 степенью сжатия, но уменьшенной до 145 л.с. мощностью, а также электродвигатель и модернизированный электромеханический вариатор. Комбинированная мощность в паре с электромотором составляет 178 л.с. Тяговая никель-металлгидридная батарея установлена под задним сиденьем.

Гибридный кроссовер будет доступен в передне- и полноприводном исполнении с трансмиссией E-Four с отдельным электромотором на задней оси с максимальной быстрым откликом, ассистирующим при езде по бездорожью. Предполагается, что подобное решение улучшит внедорожные возможности "малыша" UX по сравнению со старшими моделями, оснащаемыми гибридными системами предыдущего поколения.

Факт

Самый доступный Lexus в наличии в барнаульских автосалонахо состоянию на 10 марта стоит 2,550 млн рублей. Столько просят неофициальные дилеры за кроссовер NX 200.

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