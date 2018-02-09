Автоновости

Эксперты назвали самые надежные автомобили "девяностых" и "нулевых"

Вчера, 20:39.
Автоновости

Немецкие и японские автомобили ожидаемо заняли ведущие места в рейтингах самых надежных автомобилей 1993-2008 годов выпуска из числа наиболее популярных на авторынке России. 

Honda CR-V.
Honda CR-V. Фото : из архива редакции.

Топ-7 самых беспроблемных машин 1993-1998 годов выпуска:

- Honda CR-V I 
- Opel Vectra B 
- Audi A6 II (C5) 
- Volkswagen Passat B5 
- Nissan Primera II (P11) 
- BMW 5er IV (E39) 
- Mercedes-Benz E-klasse II (W210, S210)

Топ-10 самых беспроблемных машин 1998-2003 годов выпуска:

- Smart Fortwo I 
- Honda CR-V II 
- Toyota RAV 4 II (XA20) 
- Honda Accord VI 
- Suzuki Grand Vitara II (рестайлинг)
- Toyota Avensis II 
- Volvo XC70 I 
- Subaru Forester II 
- Mini Hatch I 
- Toyota Corolla IX

Топ-10 самых прочных и не доставляющих хлопот машин, произведенных с 2003 по 2008 годы:

- Mercedes-Benz CL-klasse III (C216) 
- Smart Fortwo II 
- BMW 6ер II (E63/E64) (рестайлинг)
- Nissan Murano II (Z51) 
- Mercedes-Benz GLK-klasse I (X204) 
- Infiniti M III Рестаи?линг 
- Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) (рестайлинг)
- Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (C216) 
- Lexus LX III 
- Lexus GX I 

Справка

Исследование проводила компания CarPrice. Рейтинг составлен на основе данных о почти 150 тыс. подержанных автомобилей из разных регионов страны. Каждую оценивали по более чем 600 критериям. Машина получала от одной до пяти звезд по трем основным позициям: состояние кузова, технические параметры и состояние салона. Затем эти баллы суммировались, в результате чего получалась общая оценка.

Специалисты CarPrice отметили, что в рейтинг не попали автомобили ценой ниже 30 тыс. рублей, включая ВАЗ, УАЗ и Daewoo. Причина тому — техническое состояние большинства этих машин, которые в подавляющем большинстве "ниже приемлемого уровня".

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