Эксперты назвали самые надежные автомобили "девяностых" и "нулевых"

Немецкие и японские автомобили ожидаемо заняли ведущие места в рейтингах самых надежных автомобилей 1993-2008 годов выпуска из числа наиболее популярных на авторынке России.
Топ-7 самых беспроблемных машин 1993-1998 годов выпуска:
- Honda CR-V I
- Opel Vectra B
- Audi A6 II (C5)
- Volkswagen Passat B5
- Nissan Primera II (P11)
- BMW 5er IV (E39)
- Mercedes-Benz E-klasse II (W210, S210)
Топ-10 самых беспроблемных машин 1998-2003 годов выпуска:
- Smart Fortwo I
- Honda CR-V II
- Toyota RAV 4 II (XA20)
- Honda Accord VI
- Suzuki Grand Vitara II (рестайлинг)
- Toyota Avensis II
- Volvo XC70 I
- Subaru Forester II
- Mini Hatch I
- Toyota Corolla IX
Топ-10 самых прочных и не доставляющих хлопот машин, произведенных с 2003 по 2008 годы:
- Mercedes-Benz CL-klasse III (C216)
- Smart Fortwo II
- BMW 6ер II (E63/E64) (рестайлинг)
- Nissan Murano II (Z51)
- Mercedes-Benz GLK-klasse I (X204)
- Infiniti M III Рестаи?линг
- Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) (рестайлинг)
- Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (C216)
- Lexus LX III
- Lexus GX I
Справка
Исследование проводила компания CarPrice. Рейтинг составлен на основе данных о почти 150 тыс. подержанных автомобилей из разных регионов страны. Каждую оценивали по более чем 600 критериям. Машина получала от одной до пяти звезд по трем основным позициям: состояние кузова, технические параметры и состояние салона. Затем эти баллы суммировались, в результате чего получалась общая оценка.
Специалисты CarPrice отметили, что в рейтинг не попали автомобили ценой ниже 30 тыс. рублей, включая ВАЗ, УАЗ и Daewoo. Причина тому — техническое состояние большинства этих машин, которые в подавляющем большинстве "ниже приемлемого уровня".
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