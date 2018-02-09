Эксперты назвали самые надежные автомобили "девяностых" и "нулевых"

Топ-7 самых беспроблемных машин 1993-1998 годов выпуска:

- Honda CR-V I

- Opel Vectra B

- Audi A6 II (C5)

- Volkswagen Passat B5

- Nissan Primera II (P11)

- BMW 5er IV (E39)

- Mercedes-Benz E-klasse II (W210, S210)

Топ-10 самых беспроблемных машин 1998-2003 годов выпуска:

- Smart Fortwo I

- Honda CR-V II

- Toyota RAV 4 II (XA20)

- Honda Accord VI

- Suzuki Grand Vitara II (рестайлинг)

- Toyota Avensis II

- Volvo XC70 I

- Subaru Forester II

- Mini Hatch I

- Toyota Corolla IX

Топ-10 самых прочных и не доставляющих хлопот машин, произведенных с 2003 по 2008 годы:

- Mercedes-Benz CL-klasse III (C216)

- Smart Fortwo II

- BMW 6ер II (E63/E64) (рестайлинг)

- Nissan Murano II (Z51)

- Mercedes-Benz GLK-klasse I (X204)

- Infiniti M III Рестаи?линг

- Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) (рестайлинг)

- Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (C216)

- Lexus LX III

- Lexus GX I

Справка

Исследование проводила компания CarPrice. Рейтинг составлен на основе данных о почти 150 тыс. подержанных автомобилей из разных регионов страны. Каждую оценивали по более чем 600 критериям. Машина получала от одной до пяти звезд по трем основным позициям: состояние кузова, технические параметры и состояние салона. Затем эти баллы суммировались, в результате чего получалась общая оценка.



Специалисты CarPrice отметили, что в рейтинг не попали автомобили ценой ниже 30 тыс. рублей, включая ВАЗ, УАЗ и Daewoo. Причина тому — техническое состояние большинства этих машин, которые в подавляющем большинстве "ниже приемлемого уровня".

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