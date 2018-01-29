Цены на б/у автомобили упали, но эксперты ожидают их рост

Падение средней цены в компании связывают с тем, что парк автомобилей с пробегом стареет. Люди дольше эксплуатируют свежие машины до покупки новой. Впрочем, сам рынок новых авто немного оживился, что не могло не сказаться на вторичном рынке – часть потенциальных покупателей ушли к официальным дилерам.

В будущей аналитики ожидают умеренного роста стоимости автомобилей с пробегом, так как ожидается приток "свежих подержанных" автомобилей, которые неизбежно появятся на вторичке в связи с ростом продаж новых, пишет журнал "За рулем".

По данным аналитического агентства "Автостат", в 2017 году россияне поставили на учет в ГИБДД 5,3 млн подержанных легковых машин. Это на 2,1% больше, чем за 2016 год. Больше четверти (27%) от этого объема — автомобили LADA. При этом самая популярная иномарка на Алтае — Toyota Corolla — уступила в целом по стране даже LADA Priora.

Факт

65% всех запросов на Avito в 2017 году пришлось на машины старше 7 лет, что связано с их доступной ценой, которая в среднем составила 284 тыс. рублей.

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