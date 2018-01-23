На перрон барнаульского автовокзала перестали пускать провожающих

На платформы для посадки пассажиров барнаульского автовокзала с начала января пускают только тех, у кого есть билет. Это altapress.ru подтвердил директор предприятия Алексей Богданов.
По его словам, изменения связаны с требованиями федерального закона о транспортной безопасности. Согласно ему, на перроне автовокзала такого типа как в Барнауле не должно быть посторонних — только пассажиры.
Сейчас людей с билетами на платформу пропускает охранник. Вскоре его заменят турникеты.
Отметим, из-за морозов 22 января из барнаульского автовокзала не вышли в рейс до 30% автобусов. Отменять поездки придется до наступления потепления, говорил Алексей Богданов.
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