На перрон барнаульского автовокзала перестали пускать провожающих

По его словам, изменения связаны с требованиями федерального закона о транспортной безопасности. Согласно ему, на перроне автовокзала такого типа как в Барнауле не должно быть посторонних — только пассажиры.

Сейчас людей с билетами на платформу пропускает охранник. Вскоре его заменят турникеты.

Отметим, из-за морозов 22 января из барнаульского автовокзала не вышли в рейс до 30% автобусов. Отменять поездки придется до наступления потепления, говорил Алексей Богданов.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.