Алтайский водитель автобуса, разозливший соцсети "опасным" обгоном, уволился

Водитель автобуса, чей обгон на трассе "Чуйский тракт" вызвал негодование пользователей соцсетей и комментаторов местных СМИ, написал заявление об увольнении. Об этом altapress.ru сообщил Олег Шпомер, директор диспетчерской "Автовокзал-Пригород", мониторящей автобусные перевозки по Алтайскому краю.
17 января очевидцы выложили в интернет видео с автомобильного регистратора, который записал, как рейсовый пассажирский автобус обгонял целую колонну легковушек при практически нулевой видимости на трассе. Инцидент произошел на Чуйском тракте между Барнаулом и Бийском. Комментаторы осудили поведение водителя. По мнению большинства, он подверг риску жизнь и здоровье пассажиров.
После сообщений в СМИ специалисты пересмотрели запись с регистратора автобуса, но не увидели никаких нарушений.
Олег Шпомер,
директор компании "Алтай-Пригород":
— На опубликованной в интернете записи обгон в самом деле кажется рискованным. Но на записи из автобуса все выглядит иначе. Нужно понимать, что водитель такого транспорта сидит на два метра выше и лучше видит дорогу. Снежный вихрь из-под идущего впереди грузовика мешал ему не так, как водителям легковых автомобилей. Судя по записи, ничего опасного в том маневре не было.
Олег Шпомер также сообщил, что скорость автобуса на тот момент составляла 46 км/ч. За весь рейс водитель не разгонялся быстрее 87 км/ч.
Тем не менее об эпизоде сообщили работодателю — директору белокурихинской компании "Дебют" Юрию Князеву. Он попросил своего сотрудника написать объяснительную. Водитель отказался и подал заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили в транспортном управлении регионального Минстройтранса.
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