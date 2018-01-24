Алтайский водитель автобуса, разозливший соцсети "опасным" обгоном, уволился

На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. Опасный обгон автобуса на трассе Барнаул-Бийск. Фото : vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22.

17 января очевидцы выложили в интернет видео с автомобильного регистратора, который записал, как рейсовый пассажирский автобус обгонял целую колонну легковушек при практически нулевой видимости на трассе. Инцидент произошел на Чуйском тракте между Барнаулом и Бийском. Комментаторы осудили поведение водителя. По мнению большинства, он подверг риску жизнь и здоровье пассажиров.

После сообщений в СМИ специалисты пересмотрели запись с регистратора автобуса, но не увидели никаких нарушений.

Олег Шпомер,

директор компании "Алтай-Пригород":

— На опубликованной в интернете записи обгон в самом деле кажется рискованным. Но на записи из автобуса все выглядит иначе. Нужно понимать, что водитель такого транспорта сидит на два метра выше и лучше видит дорогу. Снежный вихрь из-под идущего впереди грузовика мешал ему не так, как водителям легковых автомобилей. Судя по записи, ничего опасного в том маневре не было.

Олег Шпомер также сообщил, что скорость автобуса на тот момент составляла 46 км/ч. За весь рейс водитель не разгонялся быстрее 87 км/ч.

Тем не менее об эпизоде сообщили работодателю — директору белокурихинской компании "Дебют" Юрию Князеву. Он попросил своего сотрудника написать объяснительную. Водитель отказался и подал заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили в транспортном управлении регионального Минстройтранса.

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