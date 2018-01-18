Берегите Lancer: в Алтайском крае активизировались автоугонщики

Традиционно большая часть угнанных и похищенных машин — авто отечественного производства и недорогие старые иномарки, либо, напротив, дорогие легковушки премиум-класса (Toyota Land Cruiser, Lexus RX и другие).

Однако в 2017 и начале 2018 году автоворы "полюбили" Mitsubishi Lancer X. В спальных районах Барнаула по ночам преступники около десятка раз пытались угнать машины этой модели, и в большинстве случаев попытки оказались для жуликов успешными.

Факт

В течение 2017 года полицейским удалось раскрыть большинство угонов (448) и краж (53).

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