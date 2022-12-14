Самый дорогой автомобиль со звездным небом в салоне продают за 62 млн рублей в Барнауле

Rolls-Royce Cullinan 2021 года выпуска продают за 62 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на « Авито ».

По словам владельца, автомобиль в идеальном внешнем и техническом состоянии. Его использовали только летом и ставили в гараж.

Кузов выкрашен в белый цвет. Салон отделан тканью и кожей со вставками оранжевого цвета. На потолке изображено звездное небо.

Для комфорта пассажиров в салоне — премиальная музыка Rolls-Royce Bespoke Audio и развлекательная система с двумя независимыми

цветными дисплеями высокого разрешения.

Для водителя есть проекция на лобовое стекло, адаптивный круиз контроль, мониторинг слепых зон, ассистент сохранения полосы движения и ночное виденье с функцией распознавания пешеходов.

У Rolls-Royce бензиновый двигатель на 6,7 л и 600 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. До 100 км/ч он разгоняется за 5,2 секунд, а его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 22,4 л в городе и 11 л на трассе. В смешанном режиме — 15 л.