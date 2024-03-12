Самый дорогой McLaren продают в Сибири за 25 млн рублей.

В Омске продают McLaren 2023 года выпуска за 25 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Создатели машины утверждают, что автомобиль сочетает в себе динамику суперкара и комфорт при повседневном вождении.

Пожалуй, самый продвинутый материал в автомобиле, новый материал под названием «SuperFabric», который был разработан для военных и аэрокосмических целей, он доступен в качестве напольного покрытия багажного отсека. Это прочный тканый материал с тоннами крошечных защитных пластин и тисненым гексагональным рисунком, устойчивый к пятнам, порезам, царапинам и другим повреждениям.

Другим ключевым моментом в салоне McLaren GT являются органы управления водителя, состоящие из алюминиевых тумблеров, рукояток и переключателей, очень приятные и качественные на ощупь.

Еще одним фактором, способствующим ощущению дзена в салоне, является первая в мире подсветка McLaren «скрытая, пока не засветиться», которая выглядит как сплошная металлическая отделка до включения зажигания, и в этот момент она генерирует окружающее свечение в интерьере, украшая двери и пассажирскую сторону приборной панели.

Светлый оттенок может быть настроен в соответствии со вкусом и настроением водителя или с учетом цветовой гаммы салона автомобиля.

У McLaren бензиновый двигатель на четыре литра, роботизированная коробка передач и 620 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что крошечную машинку, похожую на марсоход, продают в Сибири.

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