Самый старый автомобиль советских годов продают за полмиллиона рублей в Барнауле

ГАЗ 69, чей возраст насчитывает 65 лет, продают за 580 тыс. рублей в Барнауле. По словам продавца, автомобиль еще на ходу.

ГАЗ 69, который собрали в 1955 году

ГАЗ 69 - это легенда советского автопрома. Он считается автомобилем повышенной проходимости. Не зря первые опытные образцы носили название «Труженик».

У этого автомобиля двухдверный восьмиместный кузов. Шесть человек сидят на продольных трехместных лавках, один пассажир впереди и один водитель. Также есть откидной задний борт.

Отличительная черта - съемный тент на металлическом каркасе. В отечественной литературе его назвали как «фаэтон», так как у него были съёмные, а не поднимающиеся, боковые стекла.

Старше этого авто только его собрат ГАЗ 69, который собрали в 1954 году. Владелец его значительно улучшил и продает за 2,5 млн рублей. О нем altapress.ru писала в своем материале.

У ГАЗ 69 механическая коробка передач, бензиновый двигатель на 2,1 л и 55 лошадиных сил.