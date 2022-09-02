Самосборка на Луне. Что за луномобиль продается за 350 тыс. рублей в Барнауле

Самосборный автомобиль, напоминающий луноход, продают за 350 тыс. рублей в Барнауле. Сам же владелец строил машину по типу вездехода «Лесник». Объявление размещено на drom.ru .

Конечно, владелец самосборки строил ее вовсе не для езды на Луне. Автомобиль был сделан по типу вездехода «Лесник». Простота и угловатость в дизайне делают его похожим на коробку — но именно такая практичность позволяет проезжать на машине сквозь леса, болота и по глубокому бездорожью.

Зеленый каркас сделан из профтрубы и обшит влагостойкой ориентированно-стружечной плитой. Также утеплен пеноплэксом. Автомобиль полностью герметичен.

Самособранный автомобиль drom.ru Самособранный автомобиль drom.ru

В вездеходе владелец установил автоматическую коробку передач. Поставил мосты от УАЗ. А колеса, как их хозяин авто назвал, «ободрыши» достались от грузовика «Урал».

Самосборка имеет 90 лошадиных сил.