Самосборка на Луне. Что за луномобиль продается за 350 тыс. рублей в Барнауле

Конечно, владелец самосборки строил ее вовсе не для езды на Луне. Автомобиль был сделан по типу вездехода «Лесник». Простота и угловатость в дизайне делают его похожим на коробку — но именно такая практичность позволяет проезжать на машине сквозь леса, болота и по глубокому бездорожью.
Зеленый каркас сделан из профтрубы и обшит влагостойкой ориентированно-стружечной плитой. Также утеплен пеноплэксом. Автомобиль полностью герметичен.
В вездеходе владелец установил автоматическую коробку передач. Поставил мосты от УАЗ. А колеса, как их хозяин авто назвал, «ободрыши» достались от грузовика «Урал».
Самосборка имеет 90 лошадиных сил.
«Печка греет хорошо — в салоне жара. Минус его (автомобиля) — не доделана отделка изнутри (не наведена красота). Нужно чем-то обклеивать — но это уже кому как», — пишет автор в объявлении.