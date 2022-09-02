2 сентября
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Автоновости

Самосборка на Луне. Что за луномобиль продается за 350 тыс. рублей в Барнауле

Самосборный автомобиль, напоминающий луноход, продают за 350 тыс. рублей в Барнауле. Сам же владелец строил машину по типу вездехода «Лесник». Объявление размещено на drom.ru.

Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
drom.ru

Конечно, владелец самосборки строил ее вовсе не для езды на Луне. Автомобиль был сделан по типу вездехода «Лесник». Простота и угловатость в дизайне делают его похожим на коробку — но именно такая практичность позволяет проезжать на машине сквозь леса, болота и по глубокому бездорожью.

Зеленый каркас сделан из профтрубы и обшит влагостойкой ориентированно-стружечной плитой. Также утеплен пеноплэксом. Автомобиль полностью герметичен.

Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
drom.ru
Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
drom.ru

В вездеходе владелец установил автоматическую коробку передач. Поставил мосты от УАЗ. А колеса, как их хозяин авто назвал, «ободрыши» достались от грузовика «Урал».

Самосборка имеет 90 лошадиных сил.

«Печка греет хорошо — в салоне жара. Минус его (автомобиля) — не доделана отделка изнутри (не наведена красота). Нужно чем-то обклеивать — но это уже кому как», — пишет автор в объявлении.

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