30 августа
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Автоновости

Сборный любимец Suzuki Jimny продают в Барнауле за 1 млн рублей

Suzuki Jimny 1.3 AT 2018 года выпуска продается в Барнауле за 1,05 млн рублей. Владелец называет его любимцем. Объявление разместили на "Авито".

Сборный любимец Suzuki Jimny 1.3 AT продают в Барнауле за 1 млн рублей
Сборный любимец Suzuki Jimny 1.3 AT продают в Барнауле за 1 млн рублей
Авито

Автомобиль с левым рулем имеет пробег 190 тыс. километров. Мощность двигателя составляет 85 лошадиных сил.

"Продаю своего любимца. Обладающий полной безнаказанностью, для гражданской эксплуатации! Построенный с головой, с руками растущими из нужных мест, с любовью и трепетом!!!", пишет продавец о машине.

Из характеристик можно отметить следующее:

  • мотор М18А
  • колеса 30,6 лето, 31 зима ( оба комлекта на дисках
  • блокировки: lock right сзади, НИРФИ (червяк) спереди
  • лебедка T-max 6500
  • усиленная АКПП
  • увиличеный радиатор охлаждения
  • новые сайлент блоки (nok)
  • антикорозийная обработка

Внутри не маркий серый салон, удобный багажник.

Бензиновый двигатель составляет 1,3 л.

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