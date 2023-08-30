Сборный любимец Suzuki Jimny продают в Барнауле за 1 млн рублей

Автомобиль с левым рулем имеет пробег 190 тыс. километров. Мощность двигателя составляет 85 лошадиных сил.
"Продаю своего любимца. Обладающий полной безнаказанностью, для гражданской эксплуатации! Построенный с головой, с руками растущими из нужных мест, с любовью и трепетом!!!", пишет продавец о машине.
Из характеристик можно отметить следующее:
- мотор М18А
- колеса 30,6 лето, 31 зима ( оба комлекта на дисках
- блокировки: lock right сзади, НИРФИ (червяк) спереди
- лебедка T-max 6500
- усиленная АКПП
- увиличеный радиатор охлаждения
- новые сайлент блоки (nok)
- антикорозийная обработка
Внутри не маркий серый салон, удобный багажник.
Бензиновый двигатель составляет 1,3 л.
Ранее матовый Mercedes-Benz GLC с шикарным салоном продают за 5 млн рублей в Барнауле.